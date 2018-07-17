Сумские копы обнаружили нелегала с поддельными правами Патрульные обнаружили нарушителя ПДД, который незаконно находился на территории Украины и имел при себе водительское удостоверение с признаками подделки.

Во время патрулирования проспекта Михаила Лушпы экипаж патрульных остановил автомобиль Chevrolet Aveo, водитель которого нарушил требования дорожного знака.

За рулем находился 36-летний иностранец. Проверяя документы, стражи порядка заметили, что водительское удостоверение имеет признаки подделки. К тому же, по имеющимся базам патрульные установили, что гражданин незаконно находится на территории Украины.

Стражи порядка составили на водителя административные материалы по ч.1 ст. 122 (нарушение требований дорожных знаков) КоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Далее инспекторы доставили мужчину в миграционную службу, где ему вынесли постановление по ст. 203 (нарушение иностранцами правил пребывания в Украине) КоАП.

По факту вождения с водительским удостоверением, которое имеет признаки подделки, следователи открыли уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.