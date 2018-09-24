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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07104

Сумчанам на заметку: процесс декларирования бизнеса у пожарных становится проще

Процесс открытия нового бизнеса становится проще. Для предоставления декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности достаточно воспользоваться онлайн-ресурсом.

Еще 14 февраля 2018 года Кабинетом министров Украины принято постановление № 80 «О внесении изменений в Порядок предоставления и регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности», которая совершенствует процедуру подачи и регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности, а также предоставляет возможность субъекту хозяйствования подать декларацию в электронной форме через Единый государственный портал административных услуг, в том числе через интегрированную с ним информационную систему Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по ссылке https://e-services.dsns.gov.ua/.

С порядком регистрации указанных деклараций и использования портала электродных услуг Государственной службы чрезвычайных ситуаций можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации портала по вышеуказанной ссылке, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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