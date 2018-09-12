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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Кулибина, сегодня, 10 октября, с 14:50 прекращена подача воды до ул. Тополянская, ул. Патона, ул. Строителей, ул. Ползунова и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ подача воды будет восстановлена.

Общество Отключение воды

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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