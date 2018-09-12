Сумчане снова сидят без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Кулибина, сегодня, 10 октября, с 14:50 прекращена подача воды до ул. Тополянская, ул. Патона, ул. Строителей, ул. Ползунова и прилегающих к ним улиц.
После завершения работ подача воды будет восстановлена.
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