Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Кулибина, сегодня, 10 октября, с 14:50 прекращена подача воды до ул. Тополянская, ул. Патона, ул. Строителей, ул. Ползунова и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ подача воды будет восстановлена.