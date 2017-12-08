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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27232

Сумчан приглашают на полуфинал «Школьной лиги смеха» со звездными тренерами

В понедельник, 15 октября, в 15:00 в актовом зале Сумского государственного университета состоится полуфинал «Школьной лиги смеха».

Тренеры выйдут на сцену вместе со своими подопечными командами и разыграют три путевки в финал.

Пары участников, которые будут играть:

- «Котлетки младшие» г. Сумы + Константин Губеладзе «Николь Кидман».

- «Просперитас» г. Сумы + Дмитрий Сидоров «Любимый город».

- «Нарасхват» г. Сумы + Илья Бондаренко «Гостиница 72».

- «До скорой встречи» г. Сумы + Екатерина Черкасова «Женская сборная Бездрик».

- «Женский формат» г. Сумы + Юрий Рябченко «Николь Кидман».

- «60-й Колибри» г. Харьков + Феликс Редько, стендап-комик.

Команды на этой стадии покажут «полотно» на тему профессий, а в случае одинакового количества баллов определят, кому играть в финале, с помощью баттла. Вход бесплатный.

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