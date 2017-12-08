Сумчан приглашают на полуфинал «Школьной лиги смеха» со звездными тренерами

Тренеры выйдут на сцену вместе со своими подопечными командами и разыграют три путевки в финал.
Пары участников, которые будут играть:
- «Котлетки младшие» г. Сумы + Константин Губеладзе «Николь Кидман».
- «Просперитас» г. Сумы + Дмитрий Сидоров «Любимый город».
- «Нарасхват» г. Сумы + Илья Бондаренко «Гостиница 72».
- «До скорой встречи» г. Сумы + Екатерина Черкасова «Женская сборная Бездрик».
- «Женский формат» г. Сумы + Юрий Рябченко «Николь Кидман».
- «60-й Колибри» г. Харьков + Феликс Редько, стендап-комик.
Команды на этой стадии покажут «полотно» на тему профессий, а в случае одинакового количества баллов определят, кому играть в финале, с помощью баттла. Вход бесплатный.
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