КП «Электроавтотранс» приглашает сумчан учиться на водителя троллейбуса

Для вступления в Учебный центр КП «Электроавтотранс» необходимо подать заявление о вступлении в учебное заведение, указывая выбранную профессию, место жительства, к которой добавляют:
- копию справки о присвоении идентификационного номера;
- документ об образовании оригинал или заверенную копию;
- медицинскую справку по форме, установленной действующим законодательством;
- 6 фотографий размером 3х4 см;
Поступающие предъявляют лично документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт гражданина Украины, военный билет или удостоверение о приписке (в соответствии с требованиями статьи 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе).
Лица, которые направляются на обучение предприятиями, учреждениями, организациями, прилагают к заявлению о вступлении соответствующий документ.
Для переподготовки и повышения квалификации водителей подаются, кроме указанных документов, заверенная в установленном порядке копия водительского удостоверения и в случае необходимости документ, подтверждающий непрерывный стаж.
Обратите внимание! Согласно требованиям п. 2.13 Правил дорожного движения право на управление транспортными средствами лицам может быть предоставлено Категория Т (троллейбус) - с 21-летнего возраста.
Обучение III группы проводится за счет предприятия.
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