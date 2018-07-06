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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:431

КП «Электроавтотранс» приглашает сумчан учиться на водителя троллейбуса

Учебный центр КП «Электроавтотранс» объявляет о начале набора слушателей III группы профессионально-технического обучения по профессии «Водитель троллейбуса 3 класса».

Для вступления в Учебный центр КП «Электроавтотранс» необходимо подать заявление о вступлении в учебное заведение, указывая выбранную профессию, место жительства, к которой добавляют:

- копию справки о присвоении идентификационного номера;

- документ об образовании оригинал или заверенную копию;

- медицинскую справку по форме, установленной действующим законодательством;

- 6 фотографий размером 3х4 см;

Поступающие предъявляют лично документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт гражданина Украины, военный билет или удостоверение о приписке (в соответствии с требованиями статьи 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе).

Лица, которые направляются на обучение предприятиями, учреждениями, организациями, прилагают к заявлению о вступлении соответствующий документ.

Для переподготовки и повышения квалификации водителей подаются, кроме указанных документов, заверенная в установленном порядке копия водительского удостоверения и в случае необходимости документ, подтверждающий непрерывный стаж.

Обратите внимание! Согласно требованиям п. 2.13 Правил дорожного движения право на управление транспортными средствами лицам может быть предоставлено Категория Т (троллейбус) - с 21-летнего возраста.

Обучение III группы проводится за счет предприятия.

Общество Водители троллейбусов КП «Электроавтотранс»

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