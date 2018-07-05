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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11152

На Сумщине легализировали 1306 наемных работников

Нелегальная заработная плата лишает социальной защиты работников, уменьшает поступления в бюджет и государственные социальные фонды и является одним из направлений работы специалистов ГУ ГФС в Сумской области.

Граждане, которые поставлены в жесткие рамки безработицы, соглашаются на условия работодателя, а в результате оказываются в роли бесправных исполнителей. При таких условиях, работник получает зарплату в размерах меньших законодательно установленных и, при этом, лишены своих законных прав на ежегодный отпуск, выплату больничных и т.п. Человек становится беззащитным заложником обстоятельств. Работник не имеет никаких доказательств в подтверждение действительного размера своей заработной платы и трудового стажа.

За счет мероприятий администрирования (проведение собеседований и разъяснительной работы с наемными работниками по социальным рискам граждан, которые не легализуют свою занятость и получающих заработную плату неофициально, и преимуществ легализации) в ходе индивидуальной разъяснительной работы, проведенной налоговым органом, привлечено к легализации 1306 наемных работников. В результате уплачено налогов в бюджет: налога с доходов физических лиц в сумме 875 тыс. грн и единого взноса в сумме 1070 тыс. гривен.

Кроме того, в течение года привлечено к государственной регистрации 799 физических лиц, которые зарегистрировались субъектами предпринимательской деятельности. Оплачено дополнительно в бюджет 903 тыс. гривен.

Следует отметить, что в зону «особого внимания» налоговиков попадают и те субъекты хозяйствования, экономический потенциал которых растет, увеличиваются производственные мощности, однако заработная плата работникам выплачивается в незначительных размерах, меньше законодательно установленного минимума.

С целью предупреждения нарушений законодательства ГУ ГФС в Сумской области проводятся контрольно-проверочные мероприятия, в ходе которых выявляются факты выплаты доходов без соответствующего удержания налога и неперечисление причитающихся сумм в бюджет.

Только с начала 2018 года специалистами ГУ ГФС в Сумской области проведено 114 документальных проверок СХД по вопросам соблюдения требований законодательства при выплате заработной платы, как результат за выявленные нарушения по 64 СХД доначислено 14035 тыс. грн, в т.ч. НДФЛ почти 12 млн грн и ЕСВ в сумме 1,8 млн гривен.

В счет погашения предприятиями задолженности по заработной плате в бюджет уже поступило 2,2 млн грн налога на доходы физических лиц.

Право ГФС Нелегальные работники

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