Как мэрия предлагает сумчанам отметить День защитника Украины

Накануне государственного праздника, три дня подряд в разных локациях города будут проходить флешмобы «Марш новой армии» с участием духового оркестра 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады.
Непосредственно в день празднования - 14 октября, мероприятия начнутся возложением цветов к могилам и памятным знакам Героям, которые погибли, защищая суверенитет нашей страны в разные времена. Все это будет происходить в сопровождении военного оркестра.
Предусмотрено много различных мероприятий на площади Независимости, в частности: торжества «С праздником мужества и отваги», которые начнутся с выступления президента Украины в 9:30; церемония принятия торжественной клятвы лицеиста, которая имеет всеукраинский масштаб и будет проходить по всем городам страны; презентация «Марша новой армии»; торжественный марш воинских подразделений и кадетов.
Здесь же на главной площади города можно будет посмотреть специальную выставку военной техники, стрелкового оружия и средств защиты. Каждый желающий, кто посетит полевую кухню, сможет угоститься настоящей едой бойцов.
В рамках празднования Дня защитника Украины состоится праздничная концертная программа с участием коллективов и исполнителей Дворца культуры «Химик», группы «Баграм», также будет выступать духовой оркестр Национальной полиции.
Кроме того, в рамках определения Дня защитника Украины в городе пройдет ряд военно-патриотических, культурных, спортивно-массовых и других тематических мероприятий.
Заходи з нагоди Дня захисника України оприлюднено на сайті мерії....
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