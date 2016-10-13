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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:14727

Как мэрия предлагает сумчанам отметить День защитника Украины

Городская власть подготовила массовые мероприятия к трех праздникам - Дню украинского казачества, Дню защитника Украины и Дню святой Покровы Пречистой Богородицы, которые приходятся на воскресенье, 14 октября.

Накануне государственного праздника, три дня подряд в разных локациях города будут проходить флешмобы «Марш новой армии» с участием духового оркестра 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады.

Непосредственно в день празднования - 14 октября, мероприятия начнутся возложением цветов к могилам и памятным знакам Героям, которые погибли, защищая суверенитет нашей страны в разные времена. Все это будет происходить в сопровождении военного оркестра.

Предусмотрено много различных мероприятий на площади Независимости, в частности: торжества «С праздником мужества и отваги», которые начнутся с выступления президента Украины в 9:30; церемония принятия торжественной клятвы лицеиста, которая имеет всеукраинский масштаб и будет проходить по всем городам страны; презентация «Марша новой армии»; торжественный марш воинских подразделений и кадетов.

Здесь же на главной площади города можно будет посмотреть специальную выставку военной техники, стрелкового оружия и средств защиты. Каждый желающий, кто посетит полевую кухню, сможет угоститься настоящей едой бойцов.

В рамках празднования Дня защитника Украины состоится праздничная концертная программа с участием коллективов и исполнителей Дворца культуры «Химик», группы «Баграм», также будет выступать духовой оркестр Национальной полиции.

Кроме того, в рамках определения Дня защитника Украины в городе пройдет ряд военно-патриотических, культурных, спортивно-массовых и других тематических мероприятий.

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