Городские власти дали очередную отписку по поводу GPS-контроля работы маршруток Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Проверить онлайн-отображаемость частного маршрутного транспорта».

«При повышении тарифа на проезд до 4-х грн частных перевозчиков обязали отображать местонахождение их «Рут». Но ни тогда, ни после очередного повышения тарифа до 5 грн они полностью так и не выполнили это условие. Вообще, почти ничего не изменилось: по-видимому, в городе появилось меньше новых «Рут», чем случаев, когда от старых отлетали то колеса, то двери.

В связи с вышеизложенным предлагаю организовать проверку отображаеости частного транспорта. Тех, кто не выполнил это обещание, оштрафовать (а не просто предупредить) и обязать поставить (или отремонтировать) трекеры», - писал автор петиции Турчин Артем Александрович.

Ответ на электронную петицию:

«Согласно анализу содержания электронной петиции информируем, что изложенные в ней проблемные вопросы на сегодня урегулированы на уровне локальных нормативно-правовых актов и договорных отношений.

Так, согласно пп. 2.3.10. п. 2.3. действующих Условий проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы, утвержденных решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 22.11.2017 № 619 «Об организации проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы» перевозчики обязаны:

«Обеспечивать работу подвижного состава на маршрутах по определенному расписанию движения и обязательным наличием в автобусах средств GPS / GPRS, их постоянное подключение и работоспособность, а также обеспечивать доступ Организатору к средствам GPS / GPRS для контроля в онлайн-режиме и предоставлять Организатору возможность обеспечить всем желающим доступ к информации через сеть Интернет в режиме он-лайн».

В соответствии с пп. 2.1. п. 2. решения исполнительного комитета Сумского городского совета от 07.03.2017 № 103 «О введении в действие решения конкурсного комитета по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы», пункт 2.3.14 договоров об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы изложен в следующей редакции:

«Обеспечить транспортные средства, используемые на маршруте видеонаблюдением и в обязательном порядке средствами GPS / GPRS, их постоянное подключение и работоспособность, а также обеспечить доступ Организатору к средствам GPS / GPRS для контроля в режиме он-лайн и предоставить Организатору возможность обеспечить всех желающих доступ к информации через сеть интернет в режиме он-лайн».

Таким образом, согласно договорным условиям контроль Организатора перевозок (исполнительного комитета Сумского городского совета) в он-лайн режиме осуществляется путем предоставленного перевозчиками доступа к средствам GPS / GPRS. Обращаем внимание, что соответствующий доступ обеспечивается путем предоставления Организатору перевозок полной электронной ссылки на интернет-ресурсы с личными паролями и логинами, используемыми перевозчиками. В то же время действующим законодательством определено, что пароли, логины, учетные записи относятся к персональным данным, которые являются объектами защиты и не могут быть в свободном доступе. использование соответствующей информации осуществляется Организатором перевозок для контроля (мониторинга) в онлайн-режиме за работой городского пассажирского транспорта в соответствии с техническими возможностями сетевых сервисов.

Попутно отмечаем, что существующие в сети Интернет веб-сервисы, которые предоставляют информацию в режиме он-лайн о движении городского пассажирского транспорта на городских маршрутах г. Сумы, не является сервисами Сумского городского совета. В контексте исследуемого вопроса сообщаем, что согласно проекту решения Сумского городского совета «О городской комплексную Программу развития городского пассажирского транспорта г. Суммы на 2019-2021 годы» в течение 2019-2021 годов предусмотрена реализация внедрения единой городской системы GPS-контроля городского пассажирского транспорта в режиме реального времени».