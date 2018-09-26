Пограничники обнаружили угнанный «Volkswagen» Пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, которое разыскивалось Интерполом.

В пункт пропуска «Юнаковка» на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «Volkswagen Passat», литовской регистрации, 2006 года выпуска. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял наш соотечественник, сработала база данных Интерпола.

В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль находится в международном розыске. Также установлено, что транспортное средство было похищено в апреле 2018 года и разыскивается правоохранительными органами нашего государства.

Сейчас по данному факту проинформированы подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины в г. Киев. Транспортное средство в установленном порядке передано работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.