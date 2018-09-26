В Сумах сбили женщину, переходившую дорогу на зеленый свет 9 октября, около 18.40 на перекрестке улиц Герасима Кондратьева и 20 лет Победы произошло ДТП.

Инспекторы патрульной полиции огородили место ДТП и предварительно установили, что водитель транспортного средства Lexus осуществляя поворот налево с улицы Герасима Кондратьева на улицу 20 лет Победы. При обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на 53-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, с которыми ее госпитализировали в больницу. Там у нее зафиксировали ушиб бедра.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая занималась оформлением ДТП.