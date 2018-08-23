В Путивле за 7 млн грн планируют отремонтировать спорткомплекс

«Эти фото спортивного центра в г. Путивль, который уже несколько лет является аварийным, должны стать историческими.
Впервые за 40 лет из государственного и местного бюджетов на капитальный ремонт комплекса выделено почти 7 млн грн.
Уже в следующем году объект, который станет одним из центров спортивной жизни Сумщины, планируется сдать в эксплуатацию», - написал чиновник.
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