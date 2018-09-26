Под Сумами маршрутка въехала в авто с полицейскими

Автомобиль DAEWOO Lanos, в котором находились работники полиции, поворачивал с второстепенной дороги на главную. Маршрутное такси с 13 пассажирами, ехав по главной дороге, въехало в задний бампер легкового автомобиля. С места происшествия не были госпитализированы пострадавшие. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Будут назначены все необходимые экспертизы, проведены следственные эксперименты с каждым участником происшествия для выяснения объективной картины этого происшествия, - сообщила начальник отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, пишет Sumy Post.
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