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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:221

Под Сумами маршрутка въехала в авто с полицейскими

Сегодня, 10 октября, в 14:46 в дежурную часть Сумского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что на 320-м километре автодороги сообщением «Киев-Сумы» произошло столкновение двух автомобилей.

Автомобиль DAEWOO Lanos, в котором находились работники полиции, поворачивал с второстепенной дороги на главную. Маршрутное такси с 13 пассажирами, ехав по главной дороге, въехало в задний бампер легкового автомобиля. С места происшествия не были госпитализированы пострадавшие. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Будут назначены все необходимые экспертизы, проведены следственные эксперименты с каждым участником происшествия для выяснения объективной картины этого происшествия, - сообщила начальник отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, пишет Sumy Post.

Право Дтп ДТП с пострадавшими
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