Под Сумами маршрутка въехала в авто с полицейскими Сегодня, 10 октября, в 14:46 в дежурную часть Сумского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что на 320-м километре автодороги сообщением «Киев-Сумы» произошло столкновение двух автомобилей.

Автомобиль DAEWOO Lanos, в котором находились работники полиции, поворачивал с второстепенной дороги на главную. Маршрутное такси с 13 пассажирами, ехав по главной дороге, въехало в задний бампер легкового автомобиля. С места происшествия не были госпитализированы пострадавшие. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Будут назначены все необходимые экспертизы, проведены следственные эксперименты с каждым участником происшествия для выяснения объективной картины этого происшествия, - сообщила начальник отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, пишет Sumy Post.