Заходи з нагоди Дня захисника України

|
Назва заходу
|
Час
|
Місце проведення
|
11– 13 жовтня 2018 року
|
Флешмоб «Марш нової армії» за участю духового оркестру 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади
|
11 жовтня
17:00
|
ТЦ «Атріум»
|
12 жовтня
15:00
|
Фонтан «Садко»
|
13 жовтня
11:00
|
Вул. Г. Кондратьєва, 122
|
14 жовтня 2018 року
|
Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні
|
8:00
|
Вул. Петропавлівська
|
Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина»
|
8:10
|
Центральне кладовище, вул. 20 років Перемоги
|
Покладання квітів до Меморіального комплексу «Вічна Слава»
|
8:45
|
Вул. Г. Кондратьєва
|
Заходи до Дня захисника України:
урочистості «Зі святом мужності й відваги»;
урочиста клятва ліцеїста;
урочисте проходження військових підрозділів;
святкова концертна програма;
виступ гурту «Баграм»;
дефіле духового оркестру Національної поліції;
виставка військової техніки;
демонстрація стрілецької зброї та засобів захисту;
польова кухня
|
з 9:30
|
Майдан Незалежності
|
Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь бійців, загиблих у зоні АТО
|
10:45
|
Вул. Г. Кондратьєва
|
Святкова концертна програма до Дня захисника України
|
12:00
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Обласна філармонія, вул. Петропавловська, 63
|
Спортивні заходи
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Відкритий чемпіонат міста з техніки спортивного туризму
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13–14 жовтня
9:00
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Урочище «Зелений гай»
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Відкритий чемпіонат міста з велосипедного спорту
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13–14 жовтня
10:00
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Вул. Інтернаціоналістів;
урочище «Баранівка»
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