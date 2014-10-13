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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32317

Заходи з нагоди Дня захисника України

Заходи з нагоди Дня захисника України оприлюднено на сайті мерії.

Назва заходу

Час

Місце проведення

11– 13 жовтня 2018 року

Флешмоб «Марш нової армії» за участю духового оркестру 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади

11 жовтня

17:00

ТЦ «Атріум»

12 жовтня

15:00

Фонтан «Садко»

13 жовтня

11:00

Вул. Г. Кондратьєва, 122

14 жовтня 2018 року

Покладання квітів  до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні

8:00

Вул. Петропавлівська

Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина»

8:10

Центральне кладовище, вул. 20 років     Перемоги

Покладання квітів до Меморіального комплексу «Вічна Слава»

8:45

Вул. Г. Кондратьєва

Заходи до Дня захисника України:

урочистості «Зі святом мужності й відваги»;

урочиста клятва ліцеїста;

урочисте проходження військових підрозділів;

святкова концертна програма;

виступ гурту «Баграм»;

дефіле духового оркестру Національної поліції;

виставка військової техніки;

демонстрація стрілецької зброї та засобів захисту;

польова кухня

з 9:30

Майдан Незалежності

Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь бійців, загиблих у зоні АТО

10:45

Вул. Г. Кондратьєва

Святкова концертна програма до Дня захисника України

12:00

Обласна філармонія, вул. Петропавловська, 63

Спортивні заходи

Відкритий чемпіонат міста з техніки спортивного туризму

13–14 жовтня

9:00

Урочище «Зелений гай»

Відкритий чемпіонат міста з велосипедного спорту

13–14 жовтня

10:00

Вул. Інтернаціоналістів;

урочище «Баранівка»
 
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