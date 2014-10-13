Заходи з нагоди Дня захисника України

Час

11– 13 жовтня 2018 року

Флешмоб «Марш нової армії» за участю духового оркестру 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади

14 жовтня 2018 року

Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні

Центральне кладовище, вул. 20 років Перемоги

Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина»

Покладання квітів до Меморіального комплексу «Вічна Слава»

з 9:30

демонстрація стрілецької зброї та засобів захисту;

Заходи до Дня захисника України:

Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь бійців, загиблих у зоні АТО

10:45