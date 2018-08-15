Кролевчане отличились на чемпионате Украины по джиу-джитсу 5-7 октября в Кривом Роге проходил чемпионат Украины по джиу-джитсу.

В турнире приняли участие и воспитанники Кролевецкой ДЮСШ «Олимп» (тренер Дмитрий Бочаров), пишет сайт Кролевца.

Наши спортсмены заняли семь первых мест, четыре - вторых и три - третьих, а наш земляк Кирилл Карпенко единственный на всю Украину был отмечен кубком за лучшую технику, ведь спортсмен победил во всех встречах досрочно.