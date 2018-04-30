Глуховский силач стал чемпионом Европы

Также Артур установил два рекорда Украины, Европы и один рекорд мира на чемпионате Европы, который проходит в Люксембурге. Подготовил спортсмена тренер Феликс Колтаков.
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Воспитанник глуховского спортивного клуба «Гармония» Артур Залетов занял 4-ое место на чемпионате мира по классическому жиму....
В ЮАР завершился чемпионат мира по жиму штанги лежа....