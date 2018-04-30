Глуховский силач стал чемпионом Европы Артур Залетов - чемпион Европы в жиме штанги лёжа среди юниоров с результатом 300,5 кг.

Также Артур установил два рекорда Украины, Европы и один рекорд мира на чемпионате Европы, который проходит в Люксембурге. Подготовил спортсмена тренер Феликс Колтаков.