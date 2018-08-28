Сумские конники отличились в столице 5-7 октября в Киеве состоялись финальные соревнования «Equides Club» и финал командных соревнований «Professional equestrian league».

Сумской всадник, представитель «КСК Шостка», Николай Пилипейко занял первое место на маршруте Гран-При высотой 140 см. Сумская команда с одноименным названием «Сумы» (Николета Гоникман, Александр Иванов и Василий Зайцев) заняла третье место в заключительном маршруте и четвертое в общем рейтинге среди команд «Professional equestrian league».

В финальном маршруте для лошадей 5 лет Александр Иванов занял третье место вместе с Каравеллой. Василий Зайцев и Бугатти стали лучшими в маршруте для лошадей 6 лет.

В маршруте высотой 100 см третье место заняла Николета Гоникман и Драйвинг. Евгений Индюшкин и Вакант - второе место на маршруте высотой 120 см. Также Александр Иванов и его партер Браксис Стар завоевали третье место в маршруте высотой 120 см.