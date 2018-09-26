Четверть Сум может остаться без отопления (видео) По состоянию на 10 октября Котельная Северного промузла не получила лимитов на газ.

Причина - задолженность перед поставщиком - «Нафтогазом». Информацию об отсутствии лимитов обнародовал заммэра Сум Александр Журба на заседании, где говорили о подготовке города к отопительному сезону, говорится в сюжете UA:СУМИ. Котельная Северного промузла подает тепло в примерно 250 домов города.

Директор предприятия Николай Жовтобрюх ситуацию с топливом комментирует так:

«Чтобы начать отопительный сезон примерно надо 100 тысяч кубометров газа в сутки. Пока ничего нет. Если будет газ, у меня готовность на котельной, я за 3-4 часа разверну котельную».

Сколько имеют долгов - не говорит. Не озвучивают сумму и заммэра Александр Журба, который имеет такую информацию: «Графики по погашению задолженности уже составлены, поэтому они сегодня подписываются в областной администрации и будут передаваться в Киев. Если сейчас найдут понимание их руководители с трейдером, который поставлял им газ, вопрос будет снят».

Кроме Котельной Северного промузла, в Сумах тепло производит также Сумская ТЭЦ.

По словам директора ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрия Васюнина, в случае, если коллеги не запустятся, их предприятие не сможет обеспечить северную часть города отоплением: «На сегодняшний день существующие диаметры тепловых сетей не дают возможности Сумской ТЭЦ создать необходимый гидравлический режим и обеспечить услугами потребителей КСПУ, другими словами, тепловой мощности достаточно, но мы не можем транспортировать тепло и подать потребителям Котельной. Задолженность в 55 млн СМНПО перед «Теплоэнерго» - это задолженность за транспортировку тепловой энергии в течение отопительного сезона. На сегодняшний день за прошлый год по горячей воде задолженность - 24 миллиона».

Котельная северного промузла является структурным подразделением «Сумского машиностроительного научно-производственного объединения». Николай Жовтобрюх рекомендовал о деньгах спрашивать у главного инженера завода Алексея Жукова - его рабочий номер два дня подряд не отвечает. Пресс-секретарь завода Диана Кириченко сказала, что сейчас находится в неоплачиваемом отпуске, поэтому помочь с получением комментариев не может. В приемной генерального директора Алексея Цымбала сообщили, что руководитель в командировке в Киеве, и снова перенаправили к Алексею Жукову. Напомним, сегодня в 13.00 в мэрии соберется комиссия, которая решает, когда начинать в Сумах отопительный сезон в жилом секторе.