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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:411061

В Сумах протестующие заблокировали Харьковскую (+видео, обновлено)

Сегодня, 10 октября, с 9 утра в Сумах началась акция протеста автомобилистов против повышения цен на топливо.

Ирина Крячко

Акцию проводят на ул. Харьковской между остановками «Мануфактура» и «ул. Даргомыжского». Здесь остановились все автомобили, которые планируют простоять до 10.00. В связи с этим не ходит никакой транспорт.

в заторах стоят 10 троллейбусов.

Такие акции сегодня проходят по всей Украине.

В 10.05 движение біло возобновлено

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Общество Протест

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