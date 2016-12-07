В Сумах протестующие заблокировали Харьковскую (+видео, обновлено)

Акцию проводят на ул. Харьковской между остановками «Мануфактура» и «ул. Даргомыжского». Здесь остановились все автомобили, которые планируют простоять до 10.00. В связи с этим не ходит никакой транспорт.
в заторах стоят 10 троллейбусов.
Такие акции сегодня проходят по всей Украине.
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