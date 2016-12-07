В Сумах протестующие заблокировали Харьковскую (+видео, обновлено) Сегодня, 10 октября, с 9 утра в Сумах началась акция протеста автомобилистов против повышения цен на топливо.

Акцию проводят на ул. Харьковской между остановками «Мануфактура» и «ул. Даргомыжского». Здесь остановились все автомобили, которые планируют простоять до 10.00. В связи с этим не ходит никакой транспорт.

в заторах стоят 10 троллейбусов.

Такие акции сегодня проходят по всей Украине.

В 10.05 движение біло возобновлено