В Сумах пограничники отказались от благодарности в 500 грн Кандидат на военную службу пытался подкупить психолога отделения по подбору в Сумской области.

Во время прохождения тестирования один из кандидатов на военную службу в ряды Государственной пограничной службы Украины с целью благодарности предложил психологу отделения по подбору в Сумской области Отдельного регионального центра комплектования г. Харьков неправомерное вознаграждение в сумме 500 гривен, на что получил категорический отказ.

Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. В Сумской отдел полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.