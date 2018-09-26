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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31438

Чемпионат Сумщины: чемпионская гонка продолжается

10 октября были сыграны перенесенные матчи чемпионата Сумщины по футболу.

Лидер турнира липоводолинский «Альянс» дома разгромил аутсайдера ФК «Тулиголовец» 3:0. Преследующая его «Виктория» из Николаевки с трудом обыграла дублеров «Альянса» из «Молодежи Роменщины-Альянс-2» 2:1. А претендующий на «бронзу» ФК «Тростянец» в гостях разделался с ФК «Шостка» 1:6.

В турнирной таблице по-прежнему лидирует «Альянс» - 43 очка (в 16 играх), на 2 меньше у «Виктории». У «LS Group» (В.Сыроватка) – 34 (17), на очко меньше у ФК «Тростянец»…

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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