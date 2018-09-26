Чемпионат Сумщины: чемпионская гонка продолжается

Лидер турнира липоводолинский «Альянс» дома разгромил аутсайдера ФК «Тулиголовец» 3:0. Преследующая его «Виктория» из Николаевки с трудом обыграла дублеров «Альянса» из «Молодежи Роменщины-Альянс-2» 2:1. А претендующий на «бронзу» ФК «Тростянец» в гостях разделался с ФК «Шостка» 1:6.
В турнирной таблице по-прежнему лидирует «Альянс» - 43 очка (в 16 играх), на 2 меньше у «Виктории». У «LS Group» (В.Сыроватка) – 34 (17), на очко меньше у ФК «Тростянец»…
9 октября на поле стадиона СНАУ сыграли матч чемпионата Украины по футболу среди команд вузов....
6-7 октября прошли игры 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей....
6 октября были сыграны очередные матчи чемпионата области по футболу....
7 октября ПФК «Сумы» играл на выезде в матче 12-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге....
6 октября будут сыграны очередные матчи чемпионата области по футболу....