Чемпионат Сумщины: чемпионская гонка продолжается 10 октября были сыграны перенесенные матчи чемпионата Сумщины по футболу.

Лидер турнира липоводолинский «Альянс» дома разгромил аутсайдера ФК «Тулиголовец» 3:0. Преследующая его «Виктория» из Николаевки с трудом обыграла дублеров «Альянса» из «Молодежи Роменщины-Альянс-2» 2:1. А претендующий на «бронзу» ФК «Тростянец» в гостях разделался с ФК «Шостка» 1:6.

В турнирной таблице по-прежнему лидирует «Альянс» - 43 очка (в 16 играх), на 2 меньше у «Виктории». У «LS Group» (В.Сыроватка) – 34 (17), на очко меньше у ФК «Тростянец»…