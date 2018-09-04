Начал работу контактный центр Национальной службы здоровья Украины

Позвонив на номер 1677, можно получить информацию о правах пациентов и врачей, актуальные данные об изменениях в системе здравоохранения, правила работы семейных врачей и амбулаторий, гарантированный государством пакет медицинских услуг, особенности сотрудничества медицинских учреждений с Национальной службой здоровья.
Это первый в Украине контакт-центр, который будет обслуживать пациентов, врачей и руководителей учреждений здравоохранения.
И привели в порядок прилегающую территорию....
Уже с октября Национальная служба здоровья Украины начнет перечислять средства двум Сумским центрам первичной медико-санитарной помощи....
Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко....
Ангиограф в Сумской областной больнице должен быть установлен как можно быстрее....
Амбулаторию на на Доватора, 42 в Сумах жители просят закрыть. Об этом обращались в центр первичной медико-санитарной помощи....