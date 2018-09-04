Начал работу контактный центр Национальной службы здоровья Украины С 8 октября официально открыт контакт-центр НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.

Позвонив на номер 1677, можно получить информацию о правах пациентов и врачей, актуальные данные об изменениях в системе здравоохранения, правила работы семейных врачей и амбулаторий, гарантированный государством пакет медицинских услуг, особенности сотрудничества медицинских учреждений с Национальной службой здоровья.

Это первый в Украине контакт-центр, который будет обслуживать пациентов, врачей и руководителей учреждений здравоохранения.