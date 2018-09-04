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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58193

Начал работу контактный центр Национальной службы здоровья Украины

С 8 октября официально открыт контакт-центр НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.

Позвонив на номер 1677, можно получить информацию о правах пациентов и врачей, актуальные данные об изменениях в системе здравоохранения, правила работы семейных врачей и амбулаторий, гарантированный государством пакет медицинских услуг, особенности сотрудничества медицинских учреждений с Национальной службой здоровья.

Это первый в Украине контакт-центр, который будет обслуживать пациентов, врачей и руководителей учреждений здравоохранения.

Общество Здравоохранение Национальная служба здоровья Украины

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