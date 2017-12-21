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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40268

Завтра в Сумах праздничная ярмарка

Жителей Сумщины приглашает на праздничную ярмарку.

12 октября по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы на площади Независимости в Сумах состоится областная ярмарка. Свою продовольственную продукцию представят лучшие товаропроизводители Сумщины.

На ярмарке представят широкий выбор мясо-копченых, колбасных изделий, а также свежее мясо, молочная продукция, макаронные изделия в ассортименте, мука, крупы, масло, зерно, мед, рыбопродукты, овощи, посадочный материал, саженцы и другая качественная продукция.

Организатор ярмарки - Департамент агропромышленного развития Сумской областной государственной администрации.

Ярмарка пройдет с 8-00 до 14-00.

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