На Сумщине поймали 4 полицейских-взяточников На Сумщине внутренняя безопасность, полиция области, УСБУ и прокуратура задержали группу полицейских-взяточников.

В Сумское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины поступила информация от полиции области относительно неправомерных действий отдельных сотрудников ГУНП. Сообщалось о неоднократных фактах вымогательства и получения взяток сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции.

В ходе проверки было установлено, что к противоправной деятельности причастны четверо сотрудников, трое из которых занимают руководящие должности. Патрулируя автодороги, они останавливали водителей, нарушивших ПДД, но вместо составления соответствующих протоколов, требовали и получали неправомерную выгоду от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч.

К примеру, с 50-летнего жителя области, которого суд лишил права управления на 6 лет, а он снова сел за руль еще и навеселе, полицейские вымогали 6000 гривен. Получив от нарушителя часть суммы, взяточники «объяснили», что он будет платить им ежемесячно по 600 гривен, иначе придется отвечать за управление транспортным средством без прав.

По материалам Сумского УДВБ НПУ следственным отделом УСБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры, было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Лейтенант, два капитана и майор полиции были задержаны сотрудниками внутренней безопасности НПУ, ГУНП Сумщины, УСБУ и прокуратуры области сразу после получения фигурантами очередной части взятки от водителя-нарушителя. Готовится объявления им подозрения и избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ведомства.