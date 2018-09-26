Сумские дорожники решили закупиться почти на миллиард

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.
Конечный срок подачи тендерных предложений - 12 ноября, начало аукциона - 18 декабря.
Срок поставки услуг - с 1 января по 31 декабря 2019 года.
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