Сумские дорожники решили закупиться почти на миллиард Служба автомобильных дорог в Сумской области Государственного агентства автомобильных дорог объявила тендер на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения в Сумской области ожидаемой стоимостью 900,074 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини. Конечный срок подачи тендерных предложений - 12 ноября, начало аукциона - 18 декабря. Срок поставки услуг - с 1 января по 31 декабря 2019 года.