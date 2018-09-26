Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:07358

Сумские дорожники решили закупиться почти на миллиард

Служба автомобильных дорог в Сумской области Государственного агентства автомобильных дорог объявила тендер на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения в Сумской области ожидаемой стоимостью 900,074 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 12 ноября, начало аукциона - 18 декабря.

Срок поставки услуг - с 1 января по 31 декабря 2019 года.

 
Общество Ремонт дорог Служба автомобильных дорог

По тематике

09.10.2018 14:10

В Сумах директор предприятия нагрелся на ремонте дороги на 850 тысяч

Прокуратура Сумской области подозревает директора ООО в присвоении

850 тыс грн бюджетных средств при строительстве дороги...

05.10.2018 16:30

Когда в Сумах будут ремонтировать дороги?

Время проведения дорожных работ в Сумах будет рассматривать исполком....

Под Сумами отремонтировали аварийно опасный участок дороги
04.10.2018 13:07

Под Сумами отремонтировали аварийно опасный участок дороги

Почти завершен капитальный ремонт участка на 353 км автомобильной дороги национального значения Н-07 «Киев - Сумы – Юнаковка» в с....

На Сумщине ремонтируют дороги за счет таможенных средств
04.10.2018 12:39

На Сумщине ремонтируют дороги за счет таможенных средств

Средства от таможенного эксперимента направляются на восстановление дорог....

На Сумщине официально открыли отремонтированную дорогу Ахтырка-Харьков (видео)
29.09.2018 17:42

На Сумщине официально открыли отремонтированную дорогу Ахтырка-Харьков (видео)

На торжественное открытие дороги общего пользования государственного значения Р-46 прибыл президент Украины Петр Порошенко вместе с руководителями Сумской и Харьковской...

Новости

Заходи з нагоди Дня захисника України
Сегодня 11:32
В Сумах протестующие заблокировали Харьковскую (+видео, обновлено)
Сегодня 09:41
Первая судебная победа по субсидиям в Украине
09.10.2018 18:40
В Сумах тушили пожар в девятиэтажке (видео)
Сегодня 12:58
Сумчанки отличились на чемпионате Украины по тяжелой атлетике
Сегодня 12:21
Кролевчане отличились на чемпионате Украины по джиу-джитсу
Сегодня 12:15
Бойкот цен на бензин: В Сумах на час была заблокирована Харьковская
Сегодня 12:07
Копы на Сумщине обложили «данью» лишенного прав водителя
Сегодня 11:53
Сумски копы поймали любителя «специй»
Сегодня 11:41
В Ужгороде задержали мошенника с Сумщины, который выманил у пенсионеров около 600 тыс. грн.
Сегодня 11:23
На Сумщине полицейские изъяли крупную партию наркотиков
Сегодня 11:12
Сумские дорожники решили закупиться почти на миллиард
Сегодня 11:07
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.