10 октября сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Закарпатской области, совместно со специалистами отдела криминальной полиции Ужгорода, провели санкционированный обыск по месту временного проживания в Ужгороде жителя села Хоружевка Сумской области.
18-летний парень подозревается в выманивании денег у жителей Ужгорода. Сейчас сотрудники полиции Закарпатья установили, что парень причастен к 10 эпизодам мошенничества. Речь идет о телефонных звонках пенсионерам в возрасте от 58 до 88 лет. Во время разговора с ними юноша пугал собеседников, что их родственники попали в беду, а он за определенное вознаграждение может им помочь. Таким способом подозреваемый выманил у жителей Ужгорода около 600 000 гривен, а также золотые кольца, цепочки и другие изделия.
Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли в доме пневматический пистолет, ценные изделия из драгоценных металлов.
Изъятое отправили на экспертизу. Следствие по делу продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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