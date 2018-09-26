Копы на Сумщине обложили «данью» лишенного прав водителя На Сумщине разоблачили схему вымогания и получения неправомерной выгоды сотрудниками полиции.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Сумского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Сумской области на вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачены сотрудники сектора реагирования патрульной полиции одного из районных центров области.

Установлено, что инспектор и начальник сектора остановили транспортное средство, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Полицейские сразу начали требовать у мужчины 6 тыс. грн за непривлечение к ответственности. Поскольку с собой у водителя было только 600 грн, которые он отдал инспектору, остальные обещал принести в отделение. Когда мужчина пришел рассчитываться, деньги он отдал уже другому начальнику сектора, который взял у него только 2 400 грн, сделав скидку в 50% как местному. При этом, указанного водителя обязали ежемесячно платить «дань» за беспрепятственное передвижение на автомобиле без водительского удостоверения по городу.

Сегодня, 11 октября, задокументирован факт передачи 600 грн ежемесячной «дани» начальнику сектора. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины устанавливаются лица, причастные к вымогательству и получению неправомерной выгоды.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.