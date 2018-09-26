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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 12:07393

Бойкот цен на бензин: В Сумах на час была заблокирована Харьковская

Сумские автомобилисты провели флешмоб-протест против высоких цен на бензин

Олег Демьяненко

Сегодня, 11 октября С 9 до 10 утра водители останавили свои автомобили на улице Харьковской между остановками «Сумсельмаш» и «Мануфактура», тем самым парализовав движение на этом участке дороги. Заблокированными оказался и общественный транспорт, в том числе около десяти троллейбусов и маршруток. Объехать затор можно было через "карманы" по улице Харьковской, чем и пользовались часть водителей.

Участники акции периодически сигналили, выражая недовольство повышением цен на топливо для автомобилей. Мероприятие прошло без политических флагов и лозунгов. Такая акция, организатором которой выступила ГО АвтоЕвроСила, прошла по всем городам Украины. По словам организаторов флешмоба, его цель также предупредить о недопустимости ухудшения уровня жизни обычных граждан.

 

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