Сумчанки отличились на чемпионате Украины по тяжелой атлетике

10 октября у команды Сумщины две медали. В весовой категории до 64 кг «серебро» завоевала Владислава Дорош с суммой 150 кг (66 + 84). Это второй результат в абсолюте, ведь девушки даже в более тяжелых весовых категориях поднимали меньше. Например, в весе до 71 кг нашей Оксане Поладич хватило 113 кг (50 + 63) для третьего места.
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