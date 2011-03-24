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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанки отличились на чемпионате Украины по тяжелой атлетике

В Николаеве продолжается чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет.

10 октября у команды Сумщины две медали. В весовой категории до 64 кг «серебро» завоевала Владислава Дорош с суммой 150 кг (66 + 84). Это второй результат в абсолюте, ведь девушки даже в более тяжелых весовых категориях поднимали меньше. Например, в весе до 71 кг нашей Оксане Поладич хватило 113 кг (50 + 63) для третьего места.

Спорт Тяжелая атлетика

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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