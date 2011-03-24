Сумчанки отличились на чемпионате Украины по тяжелой атлетике В Николаеве продолжается чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет.

10 октября у команды Сумщины две медали. В весовой категории до 64 кг «серебро» завоевала Владислава Дорош с суммой 150 кг (66 + 84). Это второй результат в абсолюте, ведь девушки даже в более тяжелых весовых категориях поднимали меньше. Например, в весе до 71 кг нашей Оксане Поладич хватило 113 кг (50 + 63) для третьего места.