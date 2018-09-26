«Сумчане» сыграют с непобедимым претендентом на премьер-лигу (трансляция) В пятницу, 12 октября, в Сумах пройдет игра 13-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге.

ПФК «Сумы» на стадионе «Юбилейный» будет принимать «Колос» из Коваливки. Начало игры в 15.00.

После 12-ти туров у «Колоса» второе место в турнирной таблице и 23 очка в активе. Коваливцы остаются единственной командой лиги, пока не проигрывавшей в этом сезоне – 6 побед и 5 ничьих. При этом они меньше всех пропустили – всего 5 мячей, забив при этом 18 голов.

«Сумам» в этом плане похвастаться нечем – 12 очков, 12-ое место, 11 забитых, 23 пропущенных.