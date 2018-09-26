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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах тушили пожар в девятиэтажке (видео)

В Сумах спасатели ликвидировали пожар в девятиэтажном жилом доме.

10 октября в 18:33 спасателям поступило сообщение о запахе дыма на лестничной клетке девятиэтажного жилого дома по ул. Харьковской. По вызову был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Используя аппараты для защиты органов дыхания, пожарные попали в задымленное помещение. При проведении разведки было обнаружено, что в одной из комнат горит кресло, также существовала угроза дальнейшего распространения огня. В 19:02 пожар был локализован, в 19:05 ликвидирован. Всего на месте происшествия работало 10 человек личного состава и 3 единицы автомобильной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара повреждено кресло, закопчены стены и потолок на площади до 50 кв. м.

Причина пожара устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар

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