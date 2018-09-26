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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52472

В Глухове обокрали директора учебного заведения

Глуховские полицейские разыскали злоумышленника, который обокрал одно из образовательных учреждений города.

В Глуховский отдел полиции обратился 70-летний директор одного из учебных заведений города с заявлением о том, что у него из рабочего кабинета украли ноутбук «Lenovo».

«На место происшествия выехали правоохранители, - комментирует Александр Войтенко, начальник Глуховского отдела полиции. - Проведя проверку, нашлись свидетели, которые видели подозрительного мужчину возле админздания. Им оказался ранее судимый за кражи и мошенничества 22-летний житель соседнего района, который признался в содеянном. Последний разыскали по месту жительства и допросили. Мужчина рассказал, что, гуляя Глуховом, узнал, как попасть внутрь одного из учебных заведений. Затем зашел в кабинет директора, который был открыт. Со стола украл ноутбук и быстро вышел. Технику сдал в ломбард уже в родном городе, а полученные деньги потратил на развлечения».

Сейчас сотрудники полиции проверяют злоумышленника на причастность к совершению других преступлений на территории области. В отношении него по этому факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), которая предусматривает трехлетнее заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража

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