Отопительный сезон в Сумах начнут с учреждений социально-гуманитарной сферы В Сумах учреждения социально-гуманитарной сферы смогут получить тепло в ближайшие дни, а жилой сектор - со следующей недели.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заседание которой состоялось сегодня.

Сначала члены комиссии заслушали информацию от представителей теплоснабжающих организаций, а также профильных структурных подразделений городского совета и соответствующих служб.

По словам начальника Сумского областного центра по гидрометеорологии Александра Пономарева, до 15 октября ночью температура воздуха по городу составит 0-5 градусов, днем - 15-18 градусов. Среднесуточная температура воздуха до 18 октября будет достигать 11 градусов.

Далее замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя и руководитель Дирекции «Котельная Северного промузла» Николай Жовтобрюх сообщили, что начать отопительный сезон готовы.

Так же готовы принимать тепло образовательные и лечебные учреждения города. Об этом доложили начальник управления образования и науки Антонина Данильченко и экономист отдела здравоохранения Наталья Рябоконь. По словам последней, вчера отопления уже включили в акушерском отделении городского клинического роддома Пресвятой Девы Марии.

По мнению представителя Сумского горуправления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Ирины Антипенко, теплононоситель должен быть поставлен как в учреждения социально-гуманитарной сферы, так и в квартиры горожан, если среднесуточная температура составит ниже 8 градусов.

Учитывая это, члены комиссии решили, что в образовательных и лечебных учреждениях теплоснабжающие организации будут включать отопление в индивидуальном порядке по обращению их руководства, исходя из соответствия температуры в помещениях санитарным нормам. А с 16 октября начнут подготовку к развертыванию отопительного сезона в жилом фонде города.

Наконец замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя подчеркнула, что организации, которые обслуживают внутридомовые сети, должны принять меры по недопущению вмешательства извне в действующую систему теплоснабжения, самовольного регулирования расхода теплоносителя. Это нужно, чтобы не допустить разбалансировки системы теплоснабжения при включении.