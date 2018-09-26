Празднуем День защитника Украины вместе с Dnipro-M ® 14 октября в Украине традиционно отмечается День защитника Украины. Специально по случаю этого замечательного праздника во всех фирменных магазинах Dnipro-M будет проводится целый комплекс торжественных мероприятий.

Адреса в Сумах: вулиця Кооперативна, 1

Праздничная программа

Принять участие в праздновании Дня защитника может любой посетитель в период с 13 по 15 октября. Торжественная программа мероприятий включает в себя:

• увлекательные конкурсы и фирменные сувениры;

• подарочные сертификаты на покупки в магазинах;

• подарочные наборы в праздничной упаковке по выгодным ценам;

• праздничные угощения во всех магазинах.

Среди всех участников будет проводиться розыгрыш одного из трех наборов мастера. Кроме того, каждый посетитель, сделавший покупку в указанный период, гарантированно получит ценный подарок.

С Праздником, дорогие Защитники!

Dnipro-M торжественно поздравляет всех мужчин и женщин нашего государства с прекрасным праздником, Днем защитника Украины, и желает вам несломленной веры, уверенных планов, обязательной удачи и мирного неба над головой!

Мы приглашаем всех желающих отпраздновать этот прекрасный день в любом из наших фирменных магазинов, где вы сможете не только окунуться в атмосферу праздника, но и сделать себе и своим друзьям приятный, а главное полезный подарок в виде надежного инструмента Dnipro-M!

Выбрать ближайший к вашему дому фирменный магазин вы можете просто пройдя по ссылке https://dnipro-m.ua/shops/.

Ждем вас в наших фирменных магазинах с 13 по 15 октября.