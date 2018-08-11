Сумской дзюдоист стал чемпионом Украины

Сумчанин Артем Хомула соревновался в весовой категории до 73 кг и завоевал золотую медаль, победив шесть соперников.
Кроме того, чемпионкой в весе до 57 кг стала Мария Скорая (Глуховский НПУ) из Запорожья, вице-чемпионкой в весе до 63 кг киевлянка Анастасия Антипина (СумГУ), «бронзу» в весе до 60 кг завоевал киевлянин Кирилл Самотуг (СумГУ).
Кроме того, уроженка Сумщины, двукратная Дефлимпийская чемпионка Анна Шостак стала пятой в весе до 52 кг.
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