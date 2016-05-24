Экс-замдиректора департамента инфраструктуры восстановилась в должности через суд Сумским окружным административным судом рассмотрено дело по иску Татьяны Калининской к мэру Сум Александру Лысенко и гордепартаменту инфраструктуры о признании противоправным и отмене распоряжения об увольнении и восстановлении в должности.

По результатам судебного рассмотрения дела исковые требования частично удовлетворены, истица восстановлена в должности заместителя директора департамента инфраструктуры города Сумского городского совета - начальника управления жилищного хозяйства.

Решение суда в части восстановления в должности подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение 30 дней со дня составления полного решения, сообщает пресс-служба суда.

Как сообщает Sumy.Today, Татьяна Калининская уже обратилась в мэрию, однако начальник правового управления Олег Чайченко рекомендовал ей обратиться в исполнительную службу.

Напомним: Татьяна Калининская была заместителем директора департамента с 2014 по 2017 годы. С 2010 по 2015 год была депутатом Сумского городского совета от ВО «Батькивщина». В 2017 году у нее был конфликт с заместителем мэра по ЖКХ Александром Журбой, который завершился служебным расследованием. Она обвиняла господина Журбу в том, что во время совещания в доме, где в январе 2017 был взрыв газа, он ее столкнул с лестницы. Тот обвинения отвергал, а завершилось все увольнением г-жи Калининской.

Напомним: большинство чиновников, которых за 4,5 года уволил Александр Лысенко восстанавливались через суд. Некоторые, как Анатолий Жук, по 5 раз.