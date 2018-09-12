Сумчане снова сидят без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Первый Продольная, сегодня, 12 октября, с 9:00 прекращена подача воды в дома по ул. Соколиная, ул. Первая, Вторая и Третья Продольная, ул. Вторая Поперечная, ул. Лядова.
После завершения работ подача воды будет восстановлена.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды...
КП «Горводоканал» сообщает о том, что Ново-Оболонский водозабор будет приостановлено....
КП «Горводоканал» сообщает о том, что работу Ново-Оболонского водозабора будет приостановлено....
КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает о прекращении водоснабжения....