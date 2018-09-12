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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19295

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Первый Продольная, сегодня, 12 октября, с 9:00 прекращена подача воды в дома по ул. Соколиная, ул. Первая, Вторая и Третья Продольная, ул. Вторая Поперечная, ул. Лядова.

После завершения работ подача воды будет восстановлена.

Общество Отключение воды

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