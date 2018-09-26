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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:43307

Дураки и дороги: в Сумах положили асфальт поверх бетонных плит на Майдане

11 октября перед ярмаркой сумские дорожники взялись ремонтировать площадь Независимости.

Неровности между отжившими свое бетонными плитами, уложенных здесь около 40 лет назад, начали закладывать асфальтом. Фото выложил на своей странице в Фейсбуке сумчанин Евгений Титаренко.

«Кто не чувствовал себя, оказавшись в незнакомой ситуации, не понимая, что происходит вокруг, дурак-дураком? Или не удивлялся, что его кому-то так просто удалось обвести вокруг пальца — как он оказался таким дураком? Smile

В целом же дурак — это особая группа людей. И группа сегодня чрезвычайно влиятельная. В Сумах именно дураки определяют направление общественной жизни…» - написал он.

Ситуацию не преминул прокомментировать и экс-мэр Сум Геннадий Минаев.

«Там, среди кривохатных рагулей из йулє-лінєйной сєкты, никого не нашлось, чтобы выдвинуть предложение – покрасить асфальт в серый цвет плит Сумского майдана?!

Еще пару лет и они окончательно превратят областной центр Украины в хутор», - написал он.

Общество Дураки и дороги Площадь Независимости Ремонт дорог

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