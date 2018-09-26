Дураки и дороги: в Сумах положили асфальт поверх бетонных плит на Майдане

Неровности между отжившими свое бетонными плитами, уложенных здесь около 40 лет назад, начали закладывать асфальтом. Фото выложил на своей странице в Фейсбуке сумчанин Евгений Титаренко.
«Кто не чувствовал себя, оказавшись в незнакомой ситуации, не понимая, что происходит вокруг, дурак-дураком? Или не удивлялся, что его кому-то так просто удалось обвести вокруг пальца — как он оказался таким дураком?
В целом же дурак — это особая группа людей. И группа сегодня чрезвычайно влиятельная. В Сумах именно дураки определяют направление общественной жизни…» - написал он.
Ситуацию не преминул прокомментировать и экс-мэр Сум Геннадий Минаев.
«Там, среди кривохатных рагулей из йулє-лінєйной сєкты, никого не нашлось, чтобы выдвинуть предложение – покрасить асфальт в серый цвет плит Сумского майдана?!
Еще пару лет и они окончательно превратят областной центр Украины в хутор», - написал он.
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