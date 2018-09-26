На Сумщине будут судить банду, укравшую 2 тысячи телевизоров Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении группы из четырех человек, которые в 2017 году осуществили две масштабные кражи телевизоров.

Напомним, что правоохранители Сумщины в апреле 2018 года провели спецоперацию и задержали четырех человек, которые по предварительному сговору в декабре 2017 года угнали фуру с 1067 телевизорами и 9 мониторами.

Установлено, что житель г. Чернигов узнал о договоре купли-продажи, заключенном между российским производителем телевизоров торговой марки «LG» и двумя киевскими предприятиями. И уже с ноября 2017 года злоумышленник начал тщательно планировать похищение указанного имущества. Прежде всего, он привлек к противоправной деятельности еще трех человек. Далее арендовал у жителя Глуховского района гараж-бокс. Следующим шагом стало трудоустройство одного из сообщников водителем к предпринимателю-перевозчику.

27 декабря 2017 года водитель, управляя фурой, загруженной 1067 телевизорами и 9 мониторами торговой марки «LG», пересек государственную границу Украины на международном пункте пропуска «Бачевск» Глуховского района Сумской области. Несмотря на договоренность с киевскими предприятиями, водитель доставил товар к арендованному накануне гаражу в Глуховском районе.

В дальнейшем похищенное имущество участники преступной группы перегрузили в другие транспортные средства и доставили в г. Чернигов, где его реализовали. Стоимость похищенных телевизоров и мониторов составляет 5 млн 836 тыс грн, автотранспорт оценен в 446 тыс грн.

«Как выяснилось в ходе следствия, двое из задержанных по аналогичной схеме в ноябре похитили еще 914 телевизоров. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины», - рассказал прокурор отдела прокуратуры Сумской области Александр Иванющенко.

Справка: задержанным грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.