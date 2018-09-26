В Конотопе прямо на дороге загорелся автомобиль (видео) Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в Конотопе.

11 октября в 17:19 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ЗАЗ «Таврия». Инцидент произошел на автодороге по ул. Батуринская в г. Конотоп. К месту происшествия на двух пожарных автомобилях прибыло 9 сотрудников 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, транспортное средство, в котором находился только водитель, загорелось во время движения. Задымление возникло в моторном отсеке. Мужчина покинул легковушку и вызвал на помощь спасателей. В 17:25 пожар был локализован, в 17:35 - ликвидирован. В результате пожара поврежден автомобиль по всей площади. Причина пожара устанавливается, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.