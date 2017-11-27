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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Белополье установили памятник казаку Хоме

Ко Дню украинского казацтва в Белополье установили памятник казаку.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Белополья Юрий Зарко.

«Вот такой подарок городу от городского совета к празднику Покрова и Защитников Украины!» - написал он.

На постаменте памятника изображены три герба Белополья – 1781, 1972 и 2016 годов и надпись «Повернемо велич предків».

Казака назвали Хомой в честь Хомы Федоренка, который в 18 в. Привел казаков в Болополье.

Общество Беополье Казак Хома Памятник

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