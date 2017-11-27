В Белополье установили памятник казаку Хоме

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Белополья Юрий Зарко.
«Вот такой подарок городу от городского совета к празднику Покрова и Защитников Украины!» - написал он.
На постаменте памятника изображены три герба Белополья – 1781, 1972 и 2016 годов и надпись «Повернемо велич предків».
Казака назвали Хомой в честь Хомы Федоренка, который в 18 в. Привел казаков в Болополье.
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