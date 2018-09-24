Сумские и шосткинские хоккеисты с медалями чемпионата Украины С 8 по 11 октября в Виннице проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2003-2004 г.р.

В соревнованиях приняли участие шесть команд, которые сыграли по кругу. Чемпионом стала Сборная винницкой области, которая обыграла всех соперников с сухим счетом. Второе место заняла команда СДЮШОР «Динамо» из Сум по руководством тренера Дианы Тагиевой. Третье – у КДЮСШ «Барса» из Шостки (тренеры Илья Мороз, Игорь Яковенко). Обе команды минимально проиграли чемпионам, а между собой сыграли в ничью 1:1, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей выше оказались сумчане.