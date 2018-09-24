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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские и шосткинские хоккеисты с медалями чемпионата Украины

С 8 по 11 октября в Виннице проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2003-2004 г.р.

В соревнованиях приняли участие шесть команд, которые сыграли по кругу. Чемпионом стала Сборная винницкой области, которая обыграла всех соперников с сухим счетом. Второе место заняла команда СДЮШОР «Динамо» из Сум по руководством тренера Дианы Тагиевой. Третье – у КДЮСШ «Барса» из Шостки (тренеры Илья Мороз, Игорь Яковенко). Обе команды минимально проиграли чемпионам, а между собой сыграли в ничью 1:1, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей выше оказались сумчане.

Спорт Хоккей на траве

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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