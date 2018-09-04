В Сумах троллейбус «четверка» поменял маршрут В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия по ул. Троицкая, которые проводит КП «Дорремстрой» троллейбус № 4 будет курсировать по маршруту троллейбуса № 3.

В КП «Электроавтотранс» просят пассажиров планировать маршрут поездки с учетом изменений. Изменение направления маршрута - с 11:25 и до окончания работ. Возможны изменения и дополнения, следите за обновлением ленты новостей на официальной странице КП в Фейсбуке.