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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:362

В Сумах троллейбус «четверка» поменял маршрут

В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия по ул. Троицкая, которые проводит КП «Дорремстрой» троллейбус № 4 будет курсировать по маршруту троллейбуса № 3.

В КП «Электроавтотранс» просят пассажиров планировать маршрут поездки с учетом изменений. Изменение направления маршрута - с 11:25 и до окончания работ. Возможны изменения и дополнения, следите за обновлением ленты новостей на официальной странице КП в Фейсбуке.

Общество Троллейбусы

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