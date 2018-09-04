В Сумах троллейбус «четверка» поменял маршрут

В КП «Электроавтотранс» просят пассажиров планировать маршрут поездки с учетом изменений. Изменение направления маршрута - с 11:25 и до окончания работ. Возможны изменения и дополнения, следите за обновлением ленты новостей на официальной странице КП в Фейсбуке.
В Сумах произошел обрыв контактной сети на перекрестке ул. Ахтырская - ул.Харьковская....
Будет решать исполком Сумского горсовета....
В Сумах троллейбус №16 будет курсировать по новому графику...
Контактная сеть, которая была повреждена ночью 7 сентября, восстановлена....
КП «Электроавтотранс» опубликовало расписание восстановленного маршрута троллейбуса № 16....