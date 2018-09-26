Сумской «политех» стартовал в чемпионате Украины среди вузов

В первом туре группы В конференции «Центр» «СумГУ» принимал столичную команду «Легпром-КНУТД». Игра завершилась сухой ничьей.
В пятницу, 12 октября, в Сумах пройдет игра 13-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге....
10 октября были сыграны перенесенные матчи чемпионата Сумщины по футболу....
9 октября на поле стадиона СНАУ сыграли матч чемпионата Украины по футболу среди команд вузов....
6-7 октября прошли игры 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей....
6 октября были сыграны очередные матчи чемпионата области по футболу....