В память о Юрии Дудке в Сумах открыли мемориальную доску 11 октября в Сумах открыли мемориальную доску погибшему участнику антитеррористической операции, минометчику 93-й Днепропетровской механизированной бригады Юрию Дудке.

Мемориальную доску установили на фасаде Сумского высшего профессионального училища строительства и автотранспорта, где он учился.

Также во время мероприятия почтили память и его брата Владимира Дудка, который тоже погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

В этот день в адрес братьев Юрия и Владимира, которые защищали Украину, стояли на страже свободы и независимости нашего государства, прозвучало много теплых слов.

Право открыть мемориальную доску Юрию Дудке, который мужественно защищал территориальную целостность на Востоке Украины, предоставили ученикам Сумского высшего профессионального училища строительства и автотранспорта.

После присутствующие возложили цветы к подножию мемориальной доски и минутой молчания почтили всех украинский, которые отдали свою жизнь за независимость и независимость нашего государства.

Юрий Дудка - старший сын в семье, он был выпускником Сумского высшего профессионального училища строительства и автотранспорта. Служил минометчиком в 93-й Днепропетровской механизированной бригаде. Пропал без вести в Иловайском котле 29 августа 2014 года. За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, Указом Президента Украины от 16 января 2015 года Юрий Дудка награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно). Также он удостоен знака отличия Президента Украины «За участие в АТО» (посмертно).

Владимир Дудка - младший сын, механик-водитель реактивной системы залпового огня «Ураган» 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка. Умер 10 сентября 2014 года в больнице от смертельных ожогов, полученных во время обстрела базового лагеря сумских артиллеристов.