На Сумщине водитель «евробляхи» должен заплатить полумиллионный штраф

Согласно материалам дела, гражданин ввез на территорию Украины в таможенном режиме «транзит» транспортное средство «VW PASSAT». Автомобиль нужно было вывезти с территории государства в течение десяти дней. Однако в нарушение условий режима «транзит», авто было продано другому лицу.
Кроме того, водитель на автомобиле попал в ДТП, во время которого погиб человек.
Таким образом, гражданин использовал транспортное средство «VW PASSAT» с другой целью, чем транзит, за что был привлечен к административной ответственности. Сейчас он должен уплатить штраф в сумме 544 тыс. гривен.
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