На Сумщине водитель «евробляхи» должен заплатить полумиллионный штраф Сумской таможней ГФС рассмотрено дело о нарушении таможенных правил, результатом чего правонарушителя привлечены к ответственности в соответствии со статьей 485 Таможенного кодекса Украины «Действия направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей».

Согласно материалам дела, гражданин ввез на территорию Украины в таможенном режиме «транзит» транспортное средство «VW PASSAT». Автомобиль нужно было вывезти с территории государства в течение десяти дней. Однако в нарушение условий режима «транзит», авто было продано другому лицу.

Кроме того, водитель на автомобиле попал в ДТП, во время которого погиб человек.

Таким образом, гражданин использовал транспортное средство «VW PASSAT» с другой целью, чем транзит, за что был привлечен к административной ответственности. Сейчас он должен уплатить штраф в сумме 544 тыс. гривен.