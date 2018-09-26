Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5669

На Сумщине водитель «евробляхи» должен заплатить полумиллионный штраф

Сумской таможней ГФС рассмотрено дело о нарушении таможенных правил, результатом чего правонарушителя привлечены к ответственности в соответствии со статьей 485 Таможенного кодекса Украины «Действия направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей».

Согласно материалам дела, гражданин ввез на территорию Украины в таможенном режиме «транзит» транспортное средство «VW PASSAT». Автомобиль нужно было вывезти с территории государства в течение десяти дней. Однако в нарушение условий режима «транзит», авто было продано другому лицу.

Кроме того, водитель на автомобиле попал в ДТП, во время которого погиб человек.

Таким образом, гражданин использовал транспортное средство «VW PASSAT» с другой целью, чем транзит, за что был привлечен к административной ответственности. Сейчас он должен уплатить штраф в сумме 544 тыс. гривен.

Право ГФС Евробляха Таможня

По тематике

Сегодня 13:23

Сумская таможня похвасталась поступлениями

В сентябре ежедневно в бюджет поступало около 31 млн гривен таможенных платежей....

10.10.2018 17:11

На Сумщине легализировали 1306 наемных работников

Нелегальная заработная плата лишает социальной защиты работников, уменьшает поступления в бюджет и государственные социальные фонды и является одним из направлений...

Таможенники изъяли 1,2 млн грн незадекларированной налички в долларах
08.10.2018 18:07

Таможенники изъяли 1,2 млн грн незадекларированной налички в долларах

На таможенном посту «Бачевск» сотрудники Сумской таможни ГФС задержали граждан Казахстана, которые пытались пересечь границу с незадекларированными средствами....

Таможенники задержали контрабандиста со старинной иконой
28.09.2018 16:15

Таможенники задержали контрабандиста со старинной иконой

На таможенном посту «Екатериновка» работники Сумской таможни ГФС вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области задержали гражданина Российской...

26.09.2018 08:07

Опять мошенники под видом налоговиков требуют деньги у предпринимателей

Главное управление ГФС в Сумской области сообщает налогоплательщикам, что на территории области снова активизировались телефонные мошенники....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.