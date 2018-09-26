Гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников

Он пешком направлялся из России в Украину. За беспрепятственное пересечение границы мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 460 гривен, на что получил категорический отказ.
По вышеуказанному факту пограничниками в Национальную полицию направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления по ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
Сейчас, после проведения сотрудниками Национальной полиции следственных действий иностранцу отказано в пересечении государственной границы и возвращено в установленном порядке в Россию.
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