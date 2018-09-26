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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3055

Гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников

В пункт пропуска «Великая Писаревка» прибыл гражданин Азербайджана, 1976 года рождения.

Он пешком направлялся из России в Украину. За беспрепятственное пересечение границы мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 460 гривен, на что получил категорический отказ.

По вышеуказанному факту пограничниками в Национальную полицию направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления по ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Сейчас, после проведения сотрудниками Национальной полиции следственных действий иностранцу отказано в пересечении государственной границы и возвращено в установленном порядке в Россию.

Право Взятка Пограничники

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