Гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников В пункт пропуска «Великая Писаревка» прибыл гражданин Азербайджана, 1976 года рождения.

Он пешком направлялся из России в Украину. За беспрепятственное пересечение границы мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 460 гривен, на что получил категорический отказ.

По вышеуказанному факту пограничниками в Национальную полицию направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления по ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Сейчас, после проведения сотрудниками Национальной полиции следственных действий иностранцу отказано в пересечении государственной границы и возвращено в установленном порядке в Россию.