Полицейские поймали вора, который обокрал подростка

В полицию с заявлением о краже спортивного велосипеда обратилась мать 12-летнего мальчика. Женщина рассказала правоохранителям, что ее сын оставил двухколесник у подъезда многоэтажки на незнакомого человека, а сам в это время поднялся в квартиру попить воды. Когда же он вернулся на улицу, его транспорт исчез, как и человек, который обещал за ним присмотреть.
«Проведя ряд розыскных мероприятий, участковые инспекторы полиции установили подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался неоднократно судимый 44-летний житель Шостки, который признался в содеянном».
По словам злоумышленника, он воспользовался чрезмерной доверчивостью мальчика. Похищенный велосипед думал оставить у себя для собственного пользования.
Двухколесник полицейские изъяли и вернули его владельцу. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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