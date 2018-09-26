Полицейские поймали вора, который обокрал подростка В Шостке 12-летний мальчик оставил свой велосипед на незнакомца у подъезда многоэтажки, а, вернувшись, обнаружил пропажу своего транспортного средства.

В полицию с заявлением о краже спортивного велосипеда обратилась мать 12-летнего мальчика. Женщина рассказала правоохранителям, что ее сын оставил двухколесник у подъезда многоэтажки на незнакомого человека, а сам в это время поднялся в квартиру попить воды. Когда же он вернулся на улицу, его транспорт исчез, как и человек, который обещал за ним присмотреть.

«Проведя ряд розыскных мероприятий, участковые инспекторы полиции установили подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался неоднократно судимый 44-летний житель Шостки, который признался в содеянном».

По словам злоумышленника, он воспользовался чрезмерной доверчивостью мальчика. Похищенный велосипед думал оставить у себя для собственного пользования.

Двухколесник полицейские изъяли и вернули его владельцу. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.