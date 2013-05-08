В Сумах из-за велосипедистов перекроют движение 13-14 октября состоится открытый чемпионат города по велосипедному спорту среди юношей.

В связи с проведением спортивного мероприятия 13 октября с 11:00 до 13:00 по ул. Интернационалистов от перекрестка «ул. Сирко - ул. Интернационалистов» до дома 57А по ул. Интернационалистов будет перекрыто движение транспорта.