В Сумах из-за велосипедистов перекроют движение

В связи с проведением спортивного мероприятия 13 октября с 11:00 до 13:00 по ул. Интернационалистов от перекрестка «ул. Сирко - ул. Интернационалистов» до дома 57А по ул. Интернационалистов будет перекрыто движение транспорта.
Управление капитального строительства и дорожного хозяйства готовит проект решения исполкома о временном перекрытии ул. 20 лет Победы....
В субботу, 14 июня, в Сумах состоится чемпионат Украины по спортивной ходьбе....
Движение будет перекрыто с 8.00 до 12.00, сообщило городское отделение ГАИ.... 9