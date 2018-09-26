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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:13139

Сумчане продолжают добровольно сдавать в полицию оружие и боеприпасы

Чтобы предотвратить несчастные случаи и избежать уголовной ответственности за незаконное хранение оружия или боеприпасов, жители области во время месячника добровольной сдачи оружия и боеприпасов активно приносят их в полицию.

В течение недели в милицию обратились жители Путивльского, Сумского района и города Сумы, которые сообщили о двух найденных в лесу гранаты и добровольно выдали четыре гладкоствольных ружья.

В Путивльское отделение полиции обратились двое жителей района. 30- и 35-летние мужчины рассказали, что во время поиска грибов в лесу возле сел Зиново и Волынцево они нашли гранату времен Второй мировой войны и гранату F-1.

На указанные места сразу выехали правоохранители. У найденных боеприпасов выставили охрану до прибытия работников саперного подразделения Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Другие жители области, среди которых путивлянин, сумчанин и жители Сумского и Середина-Будского районов добровольно выдали полицейским четыре вида оружия, среди которых гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-18 12 калибра, которое осталась после смерти товарища, охотничье гладкоствольное ружье марки « ЗМЗ » 16 калибра, охотничье оружие ИЖ-Б47 16 калибра и ружье «ТОЗ-66» 12 калибра, найденные в лесопарке.

Напомним, что граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся у них незаконно, в соответствии с требованиями ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности. Более того, если граждане в указанный срок добровольно будут сдавать в полицию охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов имеют возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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