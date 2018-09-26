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Выступавшему за отставку Терещенко активисту сожгли машину (фото)

Активисту Олегу Лате, который критикует мэра Мишеля Терещенко и выступал за его отставку, ночью неизвестные сожгли машину.

Об этом активист сообщил  на странице в Фейсбук. 

По словам Латы, машина была исправной, поэтому он рассматривает только версию с поджогом.

«В три часа ночи соседи увидели, что горит моя машина, подняли всех на ноги и вызвали пожарных. К сожалению, пока огонь потушили, от автомобиля почти ничего не осталось. Уверен, это связано с моей позицией и активной гражданской деятельностью! Я выступаю за отставку мэра Мишеля Терещенко и неоднократно критиковал и его деятельность, и деятельность его команды», – написал Олег Лата.

Активист подчеркнул, что машина не мешала соседям и у него не было бизнес-конфликтов.

«Машину подожгли из-за моей гражданской протестной позиции. Я против бесхозяйственности и желания мэра заложить в бюджет свои премии. Против притеснения бюджетников, необоснованного повышения цен на воду. Неоднократно обращал внимание на разбитые дороги в Глухове, уничтоженные заводы, цензуру и коррупцию. Сегодня ночью я за это поплатился», – отметил Лата.

Он написал, что машину забрали на штраф-площадку, а полиция уже опросила соседей.

«Похоже на «дембельский аккорд Мермишеля» покидающего Глухов «великого реформатора». Жду результатов расследования», – резюмировал Олег Лата.

Напомним ранее Мишель Терещенко заявил, что уходит в отставку с поста городского головы Глухова и будет баллотироваться в Президенты Украины. 

 
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